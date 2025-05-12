По делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево арестовали более 20 человек

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 56 0

Среди задержанных оказались таксисты.

По делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево арестовали более 20 человек

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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В Москве 23 человека были арестованы по делу о хищении средств у военных СВО в аэропорту «Шереметьево». Об этом передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«По настоящему уголовному делу, возбужденному по статье 158 (кража) и статье 159 (мошенничество) УК, арестованы 23 фигуранта», — говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемых обвиняют по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем». В числе арестованных пять полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России.

Шестерых подозреваемых по этому делу заключили под стражу на два месяца еще 30 апреля. Группа занималась тем, что систематически обманывала военнослужащих на территории аэропорта. К бойцам СВО подходили таксисты и предлагали поездку по обычной цене, однако потом стоимость по неизвестным причинам увеличивалась в разы. Один из пострадавших лишился более 600 тысяч рублей, которые списали с его банковской карты.

С таксистами в сговоре были некоторые сотрудники полиции. Они помогали найти цель, а также отказывали военнослужащим принять заявление о возбуждении дела.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в коррупции.

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