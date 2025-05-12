Российские бойцы захватили опорный пункт ВСУ в ДНР

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Бойцы Южной группировки захватили танк и не менее десяти солдат ВСУ в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Также в ходе операции была уничтожена боевая техника и взяты в плен несколько украинских боевиков.

Появились кадры боевой работы подразделений специального назначения Южной группировки войск на Александро-Калиновском направлении. Наши военные сначала уничтожили американский бронетранспортер М-113, а затем подбили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли в плен его экипаж.

Кроме того, в этом районе штурмовикам удалось захватить крупный опорный пункт ВСУ. После разведки с беспилотника наши военные пошли в атаку. Сначала в окно закинули мощное взрывное устройство, затем завязался стрелковый бой. В итоге в плен сдались десять боевиков ВСУ.

А на Краматорско-Дружковском направлении наши бойцы разгромили базу украинских операторов беспилотных летательных аппаратов. Точку запуска вычислили во время воздушной разведки. По координатам сразу же выпустили FPV-дрон с мощным боеприпасом. Взрывом укрытие было уничтожено вместе с боевиком ВСУ.

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