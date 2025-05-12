«Хотела стать красивее»: Рита Дакота показала лицо после неудачной пластики

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Дарья Корзина 40 0

Певица Рита Дакота показала лицо после неудачной пластики

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/ritadakota; 5-tv.ru

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Накануне артистка выпустила песню о принятии себя.

Певица Рита Дакота выпустила новую песню о любви к себе — и тут же столкнулась с волной критики. Пользователи сети обвинили певицу в лицемерии: мол, зачем петь о принятии, если сама недавно легла под нож хирурга?

Артистка молчать не стала. В соцсетях она выложила фото без фильтров и призналась: операция оказалась провальной. Вместо омоложения — отеки, вмятины, бугры и асимметрия. Особенно пострадала зона вокруг глаз. По ее словам, результат должен был «усесться», но этого не произошло.

«Да, я и правда сделала неудачную операцию. Это факт. <…> Я хотела стать красивее и моложе. Не вышло. Но что же мне сделать теперь? Уйти навсегда из соцсетей и сцены? Закрыться от мира? Или выслушивать от жестоких баба кучу оскорблений в комментах теперь всю жизнь?» — написала Дакота.

Певица призналась, что пережила много боли — и физической, и душевной. Были и слезы, и злость на себя. Но затем пришло принятие.
Свою песню она назвала частью этого пути — пути к принятию себя, даже с ошибками.

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