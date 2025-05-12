По факту нападения на корреспондента телеканала «78» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение на журналиста было совершено накануне в Санкт-Петербурге. Пострадавшая — 19-летняя девушка.

«Во время выполнения редакционного задания в доме № 2 по улице Грибакиных на нее напал неизвестный мужчина и нанес телесные повреждения», — цитирует потерпевшую Ирина Волк.

Полицией оперативно был задержан подозреваемый — 56-летний петербуржец.

Дело было возбуждено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Ранее СК РФ запустил поверку в связи с воспрепятствованием законной профессиональной деятельности журналиста, что соответствует 144-й статье Уголовного Кодекса России. Девушка рассказала, что нападавший схватил ее за одежду, а потом пытался вытолкнуть из парадной и нанес удар по лицу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео нападения на другого корреспондента телеканала «78», которое произошло ранее — в январе.