«Вы довели меня!» — опубликовано видео нападения на корреспондента телеканала «78»

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Опубликовано видео нападения на корреспондента телеканала «78»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сотрудница СМИ была вынуждена уйти на больничный после выезда на съемку.

До шести лет лишения свободы грозит жителю Петербурга, который напал на корреспондента «78 канала». Он решил ответить кулаками на вопросы, которые задала журналистка. У нее серьезные травмы.

Теперь мужчине придется общаться со следователями, которые сразу же возбудили уголовное дело. Корреспондент «Известий» Максим Бажанов расскажет, как все было

На Васильевский остров съемочная группа выехала по редакционному заданию. В припаркованной машине на морозе кто-то запер собаку. Это увидели жители соседних домов. Во время работы журналистов внезапно появился хозяин авто, схватил собаку и стал убегать от вопросов.

— Она в машине живет? Чего не дома? Ей же холодно. У нее там замерзло все.

Вместо ответов мужчина нанес удар в лицо нашей коллеге — корреспонденту «78» канала Анастасии Курочкиной.

С места происшествия нашу коллегу увезла скорая помощь. Диагноз после обследования — закрытая черепно-мозговая травма и ушиб носа.

«Он попытался украсть у нас микрофон и, мало того, разбил мне нос. Я подозреваю, что у меня либо перелом либо какое-то сильное смещение, потому что очень сильно болит голова. Сейчас чувствую себя дезориентированной. Я только-только отошла от какого-то состояния истерики. Сейчас я уже не плачу. Но в первые минуты я не могла понять, что со мной происходит», — поделилась Анастасия.

В квартиру напавшего мужчины после обращения оператора телеканала «78» Руслана Баширова постучалась полиция. По нашим данным, хозяина собаки зовут Иван Лысак, ему 61 год, бывший военный.

Что происходило за дверью — мы не знаем, но спустя некоторое время к Ивану Лысаку тоже приехали медики. У хозяина собаки появилась своя версия событий.

— По крайней мере, нападать на беззащитных людей, не зная темы, это преступно.

— Так это вы напали!

— Это вы напали на меня! Напали и довели до сердечного приступа.

Оперативно на ситуацию отреагировали в главном следственном управлении петербургского СК. Уже рано утром было возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование деятельности журналистов и применение насилия». Председатель Следственного комитета России попросил докладывать ему лично о ходе расследования.

«Владелец собаки забрал собаку из машины, и на вопросы корреспондента телеканала о причинах нахождения животного, запертого длительное время в машине, ударил ее рукой по лицу, причинив физическую боль, а так же телесные повреждения. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а так же местонахождения мужчины», — прокомментировала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Юлия Кольникова.

Следователи планируют в ближайшее время опросить Ивана Лысака, который сейчас находится в одной из городских больниц. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Корреспондент телеканала «78» Анастасия Курочкина сейчас находится на больничном.

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