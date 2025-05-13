Смешной ультиматум: Европа угрожает России новыми санкциями в случае отказа от перемирия

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В Брюсселе сейчас готовят очередные ограничения, включая меры против «Северного потока — 2».

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Голенков; 5-tv.ru

Особое внимание сейчас к заявленным на четверг переговорам в Стамбуле. После того, как их предложил российский президент, на этой теме пытаются заработать себе очки все кому не лень.

Первым, естественно, начал выдвигать условия Зеленский, потом к нему подключились европейцы. И на данный момент идею Москвы о мирных переговорах они пытаются превратить в ультиматум. Причем угрозы, честно говоря, выглядят смешно: «Если не прекратите стрелять, введем санкции».

И вот тут Брюсселю надо напомнить, что в данным момент они согласовывают 17-й антироссийский санкционный пакет. В нем, кстати, как уточнила сегодня представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, ограничения на участников консорциума «Северный Поток», который взорван и давно не работает.

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