Смешной ультиматум: Европа угрожает России новыми санкциями в случае отказа от перемирия

Особое внимание сейчас к заявленным на четверг переговорам в Стамбуле. После того, как их предложил российский президент, на этой теме пытаются заработать себе очки все кому не лень.

Первым, естественно, начал выдвигать условия Зеленский, потом к нему подключились европейцы. И на данный момент идею Москвы о мирных переговорах они пытаются превратить в ультиматум. Причем угрозы, честно говоря, выглядят смешно: «Если не прекратите стрелять, введем санкции».

И вот тут Брюсселю надо напомнить, что в данным момент они согласовывают 17-й антироссийский санкционный пакет. В нем, кстати, как уточнила сегодня представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, ограничения на участников консорциума «Северный Поток», который взорван и давно не работает.