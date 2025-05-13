Шесть человек ранены в результате столкновений в столице Ливии Триполи

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 21 0

В городе объявили чрезвычайную ситуацию.

Шесть человек ранены в результате столкновений в столице Ливии Триполи

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Шесть человек ранены из-за столкновений в Триполи. Об этом сообщает местная служба скорой помощи. Миссия ООН в Ливии обеспокоена перестрелками в столице страны и призывает все стороны к прекращению боев.

МВД Ливии призвало граждан оставаться в своих домах. Сообщается, что причиной столкновения могло стать убийство глава службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.

Сейчас аэропорт Триполи закрыт, в городе объявили чрезвычайную ситуацию, в местных университетах приостановили занятия. Служба неотложной помощи объявила режим повышенной готовности.

На восточной части ливийской территории работает правительство, утвержденное парламентом страны, в то же время в Триполи действует Правительство национального единства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ракетной атаки, которую совершили боевики Вооруженные силы Украины (ВСУ) по городу Рыльск, пострадали три человека. Об этом 11 мая заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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