Три человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по Рыльску в Курской области

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 46 0

Врачи оказывают помощь жертвам атаки.

Три человека пострадали при ракетном ударе ВСУ по Рыльску в Курской области

Фото: Telegram/Александр Хинштейн/Hinshtein

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Тема:
Курская область

В результате ракетной атаки, которую совершили боевики Вооруженные силы Украины (ВСУ) по городу Рыльск, пострадали три человека. Об этом 11 мая заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. <…> По предварительной информации, три человека получили ранения», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Сообщается, что в результате нападения была нанесен значительный ущерб гостинице, расположенной на въезде в город. Кроме того, взрывной волной были повреждены два автомобиля и два частных дома. Еще три транспортных средства получили повреждения от осколков.

Александр Хинштейн сообщил, что все пострадавшие были доставлены в Рыльскую центральную районную больницу. Двое мужчин получили серьезные ранения: осколочные ранения головы и рук, а также переломы. Их состояние оценивается как тяжелое.

Третья пострадавшая получила осколочные ранения предплечья и бедра. Ее жизни ничего не угрожает.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В ближайшее время их планируют перевести в Курскую областную больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ более 14 тысяч раз нарушили режим прекращения огня.

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