Собирали по кускам: хирурги спасли лицо мальчика, которого переехал трактор

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 1 691 0

Хирурги РДКБ спасли лицо попавшего под трактор ребенка

Хирурги РДКБ спасли лицо мальчика, которого переехал трактор

Фото: пресс-служба РДКБ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате инцидента ребенок получил скальпированные раны и переломы, а также лишился трети всей кожи головы.

Хирурги Республиканкой детской клинической больницы (РДКБ) спасли лицо мальчика, которого переехал трактор. Для восстановления кожи головы и конечностей потребовалось многоэтапное хирургическое лечение.

В июне прошлого года Тимофей попал под домашний трактор. Инцидент произошел в Оренбургской области. Ребенок получил тяжелейшие травмы — скальпированные раны конечностей лица, головы, переломы руки и ноги. Кроме того, лишился трети кожи головы.

Тимофей был экстренно госпитализирован в РДКБ в медикаментозной седации на аппарате искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Фото: пресс-служба РДКБ

Команда врачей немедленно подключилась к спасению мальчика. Реаниматологи стабилизировали жизненные функции, травматологи и пластические хирурги разработали план лечения.

Детский хирург Игорь Исаев рассказал, что травма была тяжелой, однако мышечная ткань и проводимость лицевого нерва сохранились. Благодаря этому удалось сохранить нормальную мимику.

«После трех недель подготовки мы выполнили сложнейшую операцию — пластику свободным кожным трансплантатом. Поскольку дефект был очень большим, трансплантат состоял из нескольких фрагментов. Кожу взяли с боковой поверхности туловища, где она по текстуре наиболее близка к коже лица. Донорские же участки, откуда была взята кожа, мы аккуратно ушили для минимизации дальнейшего рубцевания», — рассказал Игорь Исаев.

В будущем Тимофею предстоит лазерная коррекция рубцов и тканей. Это необходимо, чтобы цвет и текстура кожи приблизились к естественным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что собаки породы хаски набросились на ребенка в Сочи.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.89
0.03 90.11
-2.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:35
Французский суд признал Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах
11:30
Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Гребешковой
11:20
«У нас начальство»: Пригожин и Пресняков рассказали о своих женах
11:07
Bloomberg: ЕС заморозил обсуждение санкций до переговоров Москвы и Киева
10:54
Знаковый четверг: главы МИД России и Турции обсудили предстоящие переговоры с Киевом
10:40
Корреспонденту телеканала «78» начали поступать угрозы после нападения

Сейчас читают

Собирали по кускам: хирурги спасли лицо мальчика, которого переехал трактор
Муза Гайдая, царица эпизода: чем запомнилась зрителям Нина Гребешкова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу