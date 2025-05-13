Собирали по кускам: хирурги спасли лицо мальчика, которого переехал трактор

В результате инцидента ребенок получил скальпированные раны и переломы, а также лишился трети всей кожи головы.

Хирурги Республиканкой детской клинической больницы (РДКБ) спасли лицо мальчика, которого переехал трактор. Для восстановления кожи головы и конечностей потребовалось многоэтапное хирургическое лечение.

В июне прошлого года Тимофей попал под домашний трактор. Инцидент произошел в Оренбургской области. Ребенок получил тяжелейшие травмы — скальпированные раны конечностей лица, головы, переломы руки и ноги. Кроме того, лишился трети кожи головы.

Тимофей был экстренно госпитализирован в РДКБ в медикаментозной седации на аппарате искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Фото: пресс-служба РДКБ

Команда врачей немедленно подключилась к спасению мальчика. Реаниматологи стабилизировали жизненные функции, травматологи и пластические хирурги разработали план лечения.

Детский хирург Игорь Исаев рассказал, что травма была тяжелой, однако мышечная ткань и проводимость лицевого нерва сохранились. Благодаря этому удалось сохранить нормальную мимику.

«После трех недель подготовки мы выполнили сложнейшую операцию — пластику свободным кожным трансплантатом. Поскольку дефект был очень большим, трансплантат состоял из нескольких фрагментов. Кожу взяли с боковой поверхности туловища, где она по текстуре наиболее близка к коже лица. Донорские же участки, откуда была взята кожа, мы аккуратно ушили для минимизации дальнейшего рубцевания», — рассказал Игорь Исаев.

В будущем Тимофею предстоит лазерная коррекция рубцов и тканей. Это необходимо, чтобы цвет и текстура кожи приблизились к естественным.

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