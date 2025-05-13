Знаковый четверг: главы МИД России и Турции обсудили предстоящие переговоры с Киевом

Встреча ожидается в Стамбуле 15 мая.

Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом предстоящие прямые переговоры с Киевом.

Они должны пройти в Стамбуле уже в этот четверг. Предложив диалог без каких-либо условий, Россия ясно дала понять, что серьезно настроена на мирное урегулирование. Вскоре после этого турецкому министру позвонил госсекретарь США Марко Рубио и поблагодарил Анкару за содействие и организацию переговоров.