Знаковый четверг: главы МИД России и Турции обсудили предстоящие переговоры с Киевом
Главы МИД России и Турции обсудили предстоящие переговоры с Киевом
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Встреча ожидается в Стамбуле 15 мая.
Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом предстоящие прямые переговоры с Киевом.
Они должны пройти в Стамбуле уже в этот четверг. Предложив диалог без каких-либо условий, Россия ясно дала понять, что серьезно настроена на мирное урегулирование. Вскоре после этого турецкому министру позвонил госсекретарь США Марко Рубио и поблагодарил Анкару за содействие и организацию переговоров.
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