Знаковый четверг: главы МИД России и Турции обсудили предстоящие переговоры с Киевом

Эфирная новость 30 0

Главы МИД России и Турции обсудили предстоящие переговоры с Киевом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Встреча ожидается в Стамбуле 15 мая.

Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом предстоящие прямые переговоры с Киевом.

Они должны пройти в Стамбуле уже в этот четверг. Предложив диалог без каких-либо условий, Россия ясно дала понять, что серьезно настроена на мирное урегулирование. Вскоре после этого турецкому министру позвонил госсекретарь США Марко Рубио и поблагодарил Анкару за содействие и организацию переговоров.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.89
0.03 90.11
-2.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:35
Французский суд признал Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах
11:30
Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Гребешковой
11:20
«У нас начальство»: Пригожин и Пресняков рассказали о своих женах
11:07
Bloomberg: ЕС заморозил обсуждение санкций до переговоров Москвы и Киева
10:54
Знаковый четверг: главы МИД России и Турции обсудили предстоящие переговоры с Киевом
10:40
Корреспонденту телеканала «78» начали поступать угрозы после нападения

Сейчас читают

Собирали по кускам: хирурги спасли лицо мальчика, которого переехал трактор
Муза Гайдая, царица эпизода: чем запомнилась зрителям Нина Гребешкова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу