Напавший на корреспондента телеканала «78» оказался бывшим работником УФСИН

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Во время допроса в Следственном комитете подозреваемому внезапно стало плохо.

Мужчина, напавший на корреспондента 👾, оказался бывшим сотрудником УФСИН

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина, который напал на корреспондента телеканала «78» — бывший сотрудник Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН). Об этом стало известно коллегам пострадавшей.

Нападавшего зовут Юлий Жидков. В 1990-е годы он работал фельдшером в «Крестах». Уволившись, начал пробовать себя в бизнесе — открывал и закрывал различные ИП. Сейчас его очередная фирма занимается разработкой микроскопов.

После случившегося с мужчиной провели беседу сотрудники МВД по Невскому району. Следующий этап — допрос в Следственном комитете. Там Юлий почувствовал себя плохо, а потому отправился в госпиталь для ветеранов войны, в стенах которого находится и сейчас.

Состояние 18-летнего парня, у которого в руках взорвалась петарда, стабилизировано, он переведен из реанимации в травматологическое отделение Известно, что пиротехнику пострадавший приобрел зимой на Апраксином рынке. Юноша не только взрывал петарды, но и изготавливал их самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что корреспонденту телеканала «78» начали поступать угрозы после нападения. Сообщения поступают со страниц, владельцы которых имеют украинские сим-карты.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.89
0.03 90.11
-2.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:16
«А он есть»: в Италии продали невидимую скульптуру за 18 тысяч долларов
16:03
Российские войска заняли центр и юг села Богатырь в Донецкой Народной Республике
15:50
Путин рассказал о желании крупных зарубежных компаний вернуться на рынок РФ
15:39
В Забайкалье и Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров
15:28
Reuters: спецпредставители президента США Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул
15:26
Роскошные букеты и автографы: МакSим устроила медработникам незабываемый день

Сейчас читают

«Страх перевешивает беспристрастность»: агент Депардье объяснил приговор актеру
Муж экономить не любил: кому достанется наследство Нины Гребешковой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу