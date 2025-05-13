Корреспонденту телеканала «78» начали поступать угрозы после нападения

Корреспонденту телеканала «78» начали поступать угрозы в социальных сетях после нападения. Отправители — неизвестные пользователи, чьи аккуаунты зарегистрированы на украинские сим-карты.

Журналистка Алена Чернышева работала над сюжетом о 18-летнем парне, который пострадал от взрыва петарды. Она побеседовала с его семьей, вышла не лестничную клетку и столкнулась там с 57-летним Юлием Жидковым — жителем дома. Репортер спросила, известно ли ему о случившемся.

В ответ Юлий схватил девушку, вытащил на улицу и начал избивать. Председатель петербургского отделения Союза журналистов Дмитрий Шерих сообщил, что организация призывает правоохранителей заняться этим делом. Он отметил, что случившееся — следствие того, что некоторые люди не понимают важности прессы. Они убеждены, что журналисты — враги.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что появились новые подробности дела о нападении на корреспондента телеканала «78». Первая причина возбуждения уголовного дела — умышленное причинение легкого вреда здоровью. Позднее выяснилось, что действия нападавшего связаны напрямую с ее журналистской деятельностью.