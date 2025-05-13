В Кремле подтвердили подготовку к прямым российско-украинским переговорам
Участие европейских стран в переговорах исключено — как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Европа заняла однозначно провоенную позицию.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
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В Кремле сегодня подтвердили подготовку прямых российско-украинских переговоров, которые по предложению президента России Владимира Путина должны состояться 15 мая в Стамбуле. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил и на стремления европейских спонсоров Киева принять участие в этой встрече. Если коротко — не выйдет.
«Европа все-таки целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый подход и на сбалансированный подход. Ее подход не является сбалансированным, он скорее провоенный и направленный на продолжение войны, и он резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют, например, в Москве или в Вашингтоне», — заявил Песков.
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