В Мурманской области начнется утилизация крупнейшего затонувшего плавучего дока

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Решение озвучено вице-премьером Дмитрием Патрушевым в ходе рабочей поездки. Проект станет беспрецедентным по техническому уровню.

Фото, видео: пресс-служба Дмитрия Патрушева; 5-tv.ru

Проект утилизации затонувшего плавучего дока в Мурманской области станет беспрецедентным для страны. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев сегодня посетил регион и осмотрел место затопления. Сооружение затонуло в Мурманске в 2018 году при ремонте авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Это одно из крупнейших подобных сооружений в мире.

«Мы находимся в акватории, которая на сегодняшний день стратегически важна для развития Северного морского пути и для развития проектов „Восток Ойл“. На сегодняшний день развитию этих проектов, которые реализуются по поручению президента России, мешает затонувший плавучий док. Есть соответствующее решение, что его необходимо утилизировать. Эта работа будет проведена. Сейчас будет организована работа по созданию проекта по утилизации данного плавучего дока, а дальше мы приступим к работам», — заявил Дмитрий Патрушев.

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