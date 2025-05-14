Россия и Никарагуа подпишут соглашение о военном сотрудничестве в 2025 году

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 26 0

В сентябре латиноамериканские бойцы в качестве наблюдателей примут участие в учениях на территории РФ.

Россия и Никарагуа подпишут соглашение о военном сотрудничестве в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

РФ и Никарагуа подпишут соглашение о военном сотрудничестве в 2025 году, заявил инспектор армии латиноамериканской республики генерал-майор Марвин Корралес Родригес.

«Наша цель в том, чтобы соглашение было подписано в этом году, мы над этим работаем. Но это (то, что соглашение еще не подписано. — Прим. ред.) не отменяет, что мы будем продолжать развивать наши отношения с российскими вооруженными силами», — заявил генерал-майор.

Соглашение, состоящее из 16 статей, опубликовано в конце ноября 2024 года. Российское правительство его уже одобрило.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родную гавань покинуло наше исследовательское судно «Профессор Гагаринский». Его передают российско-вьетнамскому Тропическому центру — и уже сегодня ученые отправятся в первый совместный рейс. По пути из Владивостока в Хайфон — им предстоит провести важные морские исследования! И это станет — новой вехой в сотрудничестве двух стран.

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