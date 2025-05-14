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Рита Цветкова
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Флеболог Казанский: Симптомы заболеваний вен часто списываются на усталость

Врач предупредил об опасных симптомах проблем с венами

Фото: 5-tv.ru

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Начальные стадии болезни вен часто не воспринимаются всерьез. Но есть несколько причин как можно быстрее обратиться к врачу-флебологу.

Тяжесть, дискомфорт, болезненность в икроножных мышцах — все эти симптомы могут говорить о заболевании вен в начальной стадии. Очень часто люди не придают им значения и списывают неприятные ощущения на усталость. А на них стоит обратить внимание. И пройти обследование под контролем специалиста. Такое заявление в интервью изданию Lenta.ru сделал врач-флеболог Максим Казанский.

Игнорировать симптомы проблем с венами опасно. Даже если причиной этих состояний действительно является усталость, лучше убедиться в этом, а не рисковать здоровьем. Как отметил доктор, записаться на прием следует, если перечисленные симптомы беспокоят периодически и приобретают постоянный характер. Также о заболевании вен говорит расширение вен, более выраженный рисунок, появление так называемой сосудистой сеточки, а также отеки и изменения кожных покровов на ногах.

«Несвоевременное обращение к флебологу может привести к выраженным поражениям тканей, появлению трофических язв и, как следствие, тромбозу вен нижних конечностей», — заявил Казанский.

Врач заключил: во избежание последствий, которые по степени тяжести могут доходить до смертельного риска, необходимо контролировать состояние вен и своевременно проходить как обследования, так и назначенные флебологом терапевтические курсы.

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