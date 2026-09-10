Будем чихать и кашлять: к концу сентября прогнозируется рост простудных заболеваний

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 35 0

Академик РАН объяснил, как подъем заболеваемости связан с началом учебного года.

Врач Онищенко: прогноз простуды к концу сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Академик РАН Онищенко: ожидается рост простудных заболеваний к концу сентября

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru объяснил причины роста простудных заболеваний в сентябре.

По его словам, подъем заболеваемости ОРВИ в России ожидается к середине сентября, и первая волна традиционно приходится на вторую декаду месяца.

«Все ожидаемо. Собрали несколько миллионов детей, посадили в классах. В одном классе в лучшем случае сидят по 25 человек, а то и 30. <…> В первую неделю сентября — инкубационный период, вторая неделя — подъем. Кроме того, сейчас начинаются прививки от гриппа в школах», — пояснил эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявляла о скором росте заболеваемости. Онищенко подчеркнул, что ситуация развивается по привычному сезонному сценарию, и напомнил о важности вакцинации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вирус туберкулеза сегодня представляет опасность не только для маргинальных групп и заключенных, но и для обычных офисных работников, а встретить инфекцию можно и в городской среде. Если раньше ярким симптомом болезни были изменения в легких, то теперь она маскируется под другие патологии, что затрудняет ее выявление.

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