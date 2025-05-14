Маркетинг вместо состава: на какую косметику не стоит тратить деньги

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 27 0

Врач-дерматолог Насонова: косметика от известных брендов может быть клинически не исследована

Маркетинг вместо состава: на какую косметику не стоит тратить деньги

Фото: www.globallookpress.com/Bernd Leitner

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Врач-эндокринолог дала несколько дельных советов о том, как отличить достойный продукт от сомнительного.

Далеко не каждое бьюти-средство способно подарить молодость и преобразить внешность в мгновение ока. В суровой реальности большинство модных баночек бесполезны. О том, какие продукты лишние и на что нужно обратить внимание, чтобы не стать жертвой маркетинга, в беседе с Газета.ру рассказала врач-дерматолог, косметолог, дерматоонколог Валентина Насонова.

Один из лидеров в списке беспозеных косметических средств — продукты от громких брендов. Это своего рода маркетинг вместо состава.

«Как врач-дерматолог и специалист по фармакологии, я предостерегаю от использования косметики от звезд, блогеров и популярных в социальных сетях марок. В эту категорию входят как масс-маркет бренды, так и люксовые. В подобных продуктах до 90% стоимости приходится на маркетинг, а не на исследовательскую базу и клинически подтвержденную эффективность», — объяснила врач-дерматолог.

Также эксперт отметила, что стоит опасаться и популярных бьюти-боксов, ведь это очередной маркетинговый инструмент для продвижения новых продуктов.

«Вместе с одним достойным продуктом вы получаете несколько сомнительных. И в итоге оплачиваете весь набор, а не то, что вам действительно нужно», — пояснила специалист.

Она также посоветовала абстрагироваться от советов подруг, блогеров или консультантов в магазинах.

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