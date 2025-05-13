Опаснее, чем кажется: на какие болезни может указывать ночная жажда

Потребность в питье, способная прервать сон — серьезный сигнал.

Сильная жажда среди ночи — один из симптомов сахарного диабета. Об этом рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в беседе с Lenta.ru.

Жажда, прерывающая сон, зуд и ощущение мурашек по телу — ранние симптомы сахарного диабета. Но даже если по ночам вы не испытываете неудобств, кроме постоянной потребности в питье, стоит задуматься — это может указывать на проблемы с почками.

«Отравление организма вредными веществами, которые почки не успевают фильтровать из-за различного рода поражений или вследствие назначения диуретиков — мочегонных препаратов. Сердечно-сосудистые заболевания, сопровождающиеся образованием отеков. Повышенная потребность организма в жидкости может быть следствием алкогольной интоксикации и, повторюсь, любого воспалительного процесса, который сопровождается интоксикацией», — объяснила эксперт.

Она отметила, что перечисленные заболевания увеличивают потребность в жидкости не только ночью. В дневное время суток это не доставляет дискомфорта — а потому человек замечает сильное чувство жажды лишь после отхода ко сну.

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