«Удивительная девочка»: Анна Пересильд о дочери отца Алексея Учителя от Софьи Мелединой

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 31 0

Актриса Анна Пересильд заявила, что дружит со всеми детьми отца Алексея Учителя

Анна Пересильд рассказала об отношениях с младшей сестрой Ниной — дочерью Алексе

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Все дочери режиссера — внебрачные, ведь он женат аж с 1981 года.

Восходящая звезда отечественного кинематографа Анна Пересильд — внебрачная дочь режиссера Алексея Учителя от актрисы Юлии Пересильд. У нее есть родная сестра Мария и единокровная Нина — плод любви папы и его бывшей студентки Софьи Мелединой. Все дочери Учителя — внебрачные, так как с 1981 года у него есть жена и деловой партнер Кира Саксаганская. У пары есть взрослый сын Илья. Кинодеятель не объясняет, почему не разводится и предпочитает жить на несколько семей. Однако наследников, судя по всему, это не беспокоит.

О появлении на свет Нины стало известно только в 2023-м, девочке уже шел второй год. Но скандала, которого уже с нетерпением ждали журналисты, не случилось. Судя по всему, в большой семье Алексея Учителя никого не смущает его бурная личная жизнь. А все его дети друг друга знают и любят. Об этом Анна рассказала в интервью Надежде Стрелец. Новость о рождении Нины была радостной, ведь она всегда мечтала о маленькой сестре.

«Она удивительная девочка… Когда она родилась, я уже была достаточно взрослой, могла нянчиться с ней, носить на руках. Я просто увидела ее взросление от момента, когда она еще не умела разговаривать, до того как она стала говорить „я тебя люблю“, например. И это необъяснимое чувство. Я очень рада, что она у меня есть», — говорит Анна.

Пересильд подчеркнула, что никакой вражды и даже кратковременных конфликтов в ее многочисленной семье не возникает. Юная актриса обожает старшего брата и сестер, а взрослые тем временем, хоть и расстаются и находят новых партнеров, остаются «прекрасными друзьями». Более того, отношения их стали только лучше после разрыва, а девочки стали чаще видеть отца. Своими родителями Анна, по собственным словам, восхищается.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Пересильд прокомментировала слухи о романе с певцом Ваней Дмитриенко.

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«Удивительная девочка»: Анна Пересильд о дочери отца Алексея Учителя от Софьи Мелединой

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