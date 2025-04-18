«Крутой, надежный»: Анна Пересильд прокомментировала слухи о романе с Ваней Дмитриенко
Анна Пересильд: Ваня Дмитриенко нравиться как человек
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Не так давно юная знаменитость рассталась с актером Ярославом Могильниковым.
Актриса Анна Пересильд, дочь заслуженной артистки России Юлии Пересильд и кинорежиссера, народного артиста РФ Алексея Учителя, призналась, что певец Ваня Дмитриенко нравится ей как человек. Юная звезда прокомментировала домыслы общественности по поводу их романа журналу «ОК!».
По словам 15-летней Пересильд, слухи, которые появились в сети про отношения между ней и музыкантом, сильно преувеличены. Ничего романтического их не связывает.
«Мы просто сняли очень красивую историю. Да, он правда очень классный, я в восторге от Вани, как от человека. Мы с ним в чудесных отношениях. Очень рада, что у меня есть такой человек: крутой, надежный, порядочный», — пояснила Анна.
Дочь кинематоргафистов снялась в кипе Дмитриенко и несколько раз появилась в компании исполнителя на публике.
Однако артистка намекнула, что ее сердце занято. Но раскрывать личность избранника она не готова, так как извлекла опыт из предыдущих отношений с актером Ярославом Могильниковым, которые активно афишировала.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Пересильд сыграла первую главную роль в большом кино.
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