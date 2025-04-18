«Крутой, надежный»: Анна Пересильд прокомментировала слухи о романе с Ваней Дмитриенко

Не так давно юная знаменитость рассталась с актером Ярославом Могильниковым.

Актриса Анна Пересильд, дочь заслуженной артистки России Юлии Пересильд и кинорежиссера, народного артиста РФ Алексея Учителя, призналась, что певец Ваня Дмитриенко нравится ей как человек. Юная звезда прокомментировала домыслы общественности по поводу их романа журналу «ОК!».

По словам 15-летней Пересильд, слухи, которые появились в сети про отношения между ней и музыкантом, сильно преувеличены. Ничего романтического их не связывает.

«Мы просто сняли очень красивую историю. Да, он правда очень классный, я в восторге от Вани, как от человека. Мы с ним в чудесных отношениях. Очень рада, что у меня есть такой человек: крутой, надежный, порядочный», — пояснила Анна.

Дочь кинематоргафистов снялась в кипе Дмитриенко и несколько раз появилась в компании исполнителя на публике.

Однако артистка намекнула, что ее сердце занято. Но раскрывать личность избранника она не готова, так как извлекла опыт из предыдущих отношений с актером Ярославом Могильниковым, которые активно афишировала.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Пересильд сыграла первую главную роль в большом кино.