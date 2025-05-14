В экстренных ситуациях: банки стали требовать от клиентов приходить в офис с родными

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Такую меру используют, чтобы пресечь мошеннические операции.

Фото, видео: © РИА Новости/Макс Ветров; 5-tv.ru

Чтобы разморозить счета, теперь нужно будет прийти в банк вместе с родственниками. Как выяснили «Известия», речь о ситуациях, когда карту заблокировали из-за подозрительных операций.

Согласно закону, финансовые организации должны делать все возможное, чтобы пресекать мошенничество. В противном случае они будут обязаны возместить ущерб. По этой причине клиентам сейчас все чаще ограничивают обслуживание через мобильный банк.

Число жалоб с начала года выросло почти на 40%! А чтобы вернуть доступ, пользователей вызывают в отделение вместе с близкими. Так сотрудник банка может убедиться, что на решения клиента не влияют аферисты. Однако многие россияне сочли эту меру излишней, неудобной и даже неисполнимой. Например, в тех случаях, когда родные живут в другом городе или стране.

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