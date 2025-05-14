От ромашки болит голова: какие популярные лечебные травы на самом деле опасны

Сборы и коренья давно заменили медпрепараты. Почему люди до сих пор борются с болезнями с помощью отваров?

На дворе XXI век, медицина предлагает специальное лекарственное средство практически ото всех недугов. Но многие люди и сегодня ищут в бабушкиных рецептах подходящие народные методы. Очень популярно лечение травами. Но возлагать на них большие надежды эксперты не спешат. А некоторые призывают и вовсе отказаться, так как травяные настои могут быть опасны для здоровья. В беседе с журналистами Газета.ру врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина предупредила о возможных последствиях самолечения.

Как отметила доктор, использование целебных трав было оправдано во времена отсутствия альтернатив. Когда у людей не было антибиотиков, гормональных и многих других препаратов. Со временем стало ясно, что травы, корешки и семена не только не всем помогают, они могут навредить, к тому же трудно рассчитать верную дозировку, самостоятельно изготавливая отвар.

«Некоторые растения действительно работают — кора ивы (предшественник аспирина), зверобой (легкий антидепрессант), валериана (седативное действие) — все это подтверждено. Однако есть травы, которые опасны, но многие считают их полезными и безопасными. К тому же эти растения очень популярны», — заявила Хайкина.

Эндокринолог назвала пять трав, которые многие по ошибке пьют регулярно «для здоровья». В их числе ромашка, способная вызывать аллергию, головную боль и сонливость, а также снизить свертываемость крови. На втором месте зверобой, который пьют «от депрессии». Эта трава снижает эффект многих лекарств, в том числе антидепрессантов, а также усиливает фоточувствительность (как следствие — солнечные ожоги и пигментация).

На третьем месте корень солодки или лакричник, который повышает артериальное давление и вызывает отеки, вреден при заболеваниях почек и сердца. На четвертом — мегапопулярная мята. Чай с мятой может понизить давление, поспособствовать обострению гастрита и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), изжоги, а еще она негативно влияет на либидо. И на пятом месте шалфей. Если пить чай с шалфеем часто и долго, не исключены головные боли, судороги и даже токсическое воздействие на печень. Беременные в зоне особого риска, так как шалфей может вызвать сокращение матки.

«Только избранные становились знахарями. Это была наука — тонкая, точная, требующая глубокого понимания. Сегодня же мы, к сожалению, все чаще выбираем травы наугад, забывая, что „натуральное“ — не всегда значит безопасное. И лучшее, что вы можете сделать, если заболели — это обратиться к врачу», — заключила Хайкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасны клещи и что делать в случае укуса.