Соловьи вернулись в Москву после зимовки: где можно услышать весенние трели

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 29 0

А вот увидеть птицу непросто.

Соловьи вернулись в Москву после зимовки

Фото: mos.ru

Соловьи вернулись в Москву после зимовки и создают семьи. В мае брачные трели пернатых звучат практически на всех природных территориях города. С 15 по 18 мая все желающие смогут принять участие в мероприятиях экоцентров столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды, посвященных Соловьиному дню. Горожане услышат весеннюю песню соловья и познакомятся с миром птиц, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Специалисты поделятся своими знаниями о жизни и повадках соловьев и расскажут о важности сохранения их естественной среды обитания. Участники узнают, где чаще всего встречаются эти певчие пернатые.

В первые две недели брачного периода соловей издает эти звуки практически сутки напролет с небольшим перерывом в середине дня. А вот увидеть соловья непросто, так как птицы довольно скрытные и предпочитают держаться в густых зарослях или высокой траве.

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