Умер муж актрисы Надежды Румянцевой — дипломат Вилик Хштоян

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 85 0

Тело экс-представителя СССР в Египте и Малайзии было найдено дочкой в его квартире в Москве.

Умер муж актрисы Надежды Румянцевой — дипломат Вилик Хштоян

Фото: Красильников Станислав/ТАСС

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Умер муж актрисы Надежды Румянцевой — советский дипломат Вилик Хштоян. Его тело было найдено в собственной квартире в Москве. Информацией поделился источник 5-tv.ru.

Известно, что 93-летний пенсионер в последние годы страдал хроническими заболеваниями, в том числе и развивающейся деменцией. Признаки насильственной смерти отсутствуют, следов борьбы в квартире не было.

Вилик Хштоян работал в Министерстве внешней торговли СССР. Он также известен в качестве заместителя торгового представителя в Египте и Малайзии.

В 1967 году дипломат женился на актрисе Надежде Румянцевой, которая ради брака и любви на пике карьеры покинула кинематограф. Пара переехала жить в Малайзию, а в СССР супруги вернулись только в конце 1970-х.

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