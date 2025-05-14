Тело экс-представителя СССР в Египте и Малайзии было найдено дочкой в его квартире в Москве.
Фото: Красильников Станислав/ТАСС
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Умер муж актрисы Надежды Румянцевой — советский дипломат Вилик Хштоян. Его тело было найдено в собственной квартире в Москве. Информацией поделился источник 5-tv.ru.
Известно, что 93-летний пенсионер в последние годы страдал хроническими заболеваниями, в том числе и развивающейся деменцией. Признаки насильственной смерти отсутствуют, следов борьбы в квартире не было.
Вилик Хштоян работал в Министерстве внешней торговли СССР. Он также известен в качестве заместителя торгового представителя в Египте и Малайзии.
В 1967 году дипломат женился на актрисе Надежде Румянцевой, которая ради брака и любви на пике карьеры покинула кинематограф. Пара переехала жить в Малайзию, а в СССР супруги вернулись только в конце 1970-х.
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