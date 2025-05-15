Ассоциация «Антиконтрафакт» запустила масштабный проект в новых регионах РФ

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Он направлен на содействие усилиям государства в интеграции бизнеса и органов власти в единое правовое и экономическое пространство.

Бизнесу и госструктурам Крыма и новых регионов РФ предоставят поддержку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Бизнесу и государственным структурам Крыма и новых регионов России предоставят бесплатную поддержку. Этим займется ассоциация «Антиконтрафакт». Если точнее — проект, который она запустила в регионах. Подробнее о нем рассказал президент ассоциации и депутат Госдумы Владислав Резник.

Цель проекта — помочь государству интегрировать в единое правовое и экономическое пространство бизнес и органы власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Республики Крым. Средства для ее осуществления — комплексная поддержка государственных структур и предпринимателей новых субъектов. Она включает в себя дистанционное обучение по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции, а также содействие в регистрации товарных знаков и получении патентов на объекты промышленной собственности.

«В год 80-летия Великой Победы мы запускаем проект особой исторической значимости. Как наши деды и прадеды воссоединили разрозненные части нашей великой Родины, так и мы сегодня укрепляем единство нашего экономического и правового пространства. Защита от контрафакта и поддержка честного бизнеса — это не просто экономические меры, это вопрос национальной безопасности и суверенитета. Мы не можем стоять в стороне. Несмотря на то, что мы не финансовая структура, коллектив счел своим долгом чести помочь и содействовать усилиям государства в интеграции новых регионов», — рассказал Резник.

Губернаторы регионов официально поддержали проект. По мнению руководителей субъектов, инициатива для развития региональной экономики имеют огромную значимость. Кроме того, она очень своевременна в контексте интеграционных процессов.

«Этот благотворительный проект — наш вклад в укрепление государственности на исконно русских землях. Мы помогаем не просто защитить интеллектуальную собственность, мы создаем систему, которая интегрирует экономику новых регионов в общероссийскую структуру на принципах справедливости и патриотизма. Подобно тому, как наши предки отстояли право на независимость и самоопределение, так и мы отстаиваем право наших сограждан на защиту от подделок и контрафакта. Вопрос защиты интеллектуальной собственности — это вопрос национального достоинства и исторической справедливости», — заключил Резник.

Оказание услуг в рамках проекта осуществляется на безвозмездной основе и реализуется в рамках законодательства России. Дистанционное обучение будет адаптировано под потребности каждого региона. Таким образом удастся снизить объемы незаконного ввоза, производства и оборота промышленной продукции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым.

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