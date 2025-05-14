Утверждены составы делегаций России и Украины для переговоров в Стамбуле

К предстоящим переговорам по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле сформированы российская и украинская делегации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин и украинские СМИ, сославшиеся на источник в окружении лидера киевского режима Владимира Зеленского, соответственно.

В числе российских представителей, по распоряжению Путина, заявлены следующие политические лица: глава делегации — помощник Президента РФ Владимир Мединский, заместитель Министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России (ВС РФ) Игорь Костюков, а также заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин.

К тому же главнокомандующий ВС РФ утвердил состав экспертов по переговорам с Украиной, в который вошли первый заместитель начальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИДа России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.

Среди политических деятелей, которые посетят предстоящую встречу в Стамбуле, со стороны Украины будут глава президентского Офиса Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник Зеленского Игорь Жовква, сообщили украинские СМИ, сославшись на источник в окружении лидера киевского режима Владимира Зеленского.

До этого, 11 мая, в ходе пресс-конференции в Кремле президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без любых предварительных условий.

Названы и вероятные представители от американского лидера Дональда Трампа. Ими, предположительно, станут специальные посланники США Стивен Уиткофф и Кит Келлог. К тому же уточнялось, что во время своего турне по Ближнему Востоку американский президент заявлял, что Соединенные Штаты на переговорах представит и государственный секретарь Марко Рубио.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Кремле рассказали о подготовке к переговорам с Украиной.