«Большое предназначение!» — Катя Лель о даре после встречи с инопланетянами

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Катя Лель рассказала об умении исцелять

Катя Лель рассказала о даре после встречи с инопланетянами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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По словам певицы, она помогает всем нуждающимся, несмотря на загруженность.

Представители внеземной цивилизации встретились с певицей Катей Лель, и эта необычное знакомство, как считает исполнительница, прошло весьма продуктивно. Лель уверена, что инопланетные гости даровали ей магическую способность исцеления, чем артистка поделилась в интервью изданию «Страсти».

Как отметила Лель, дар отнимает у нее большое количество сил, однако это не мешает ей пользоваться возможностью, чтобы помогать всем нуждающимся. Певица пояснила, что старается отвечать на призыв всех, кто обращается к ней за помощью.

По словам Кати, она хочет жить во благо людям и потому проявляет гуманность, несмотря на личную загруженность.

«Даже если это у меня забирает много времени и сил, моя совесть у меня спрашивает: „Ты боишься этого или сомневаешься в себе? Ты не хочешь помочь человеку, чья жизнь в твоих руках?“ Было много таких примеров», — рассудила звезда.

Эту способность, как утверждает Лель, она может применить и к себе. При этом знаменитость выразила благодарность за такое нечеловеческое умение и объяснила, что считает его проведением свыше.

«Все время я благодарю за то, что это есть во мне, благодарю, что могу помогать людям. Это очень большое предназначение!» — заключила она.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывший муж Кати Лель пропал без вести во Франции.

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«Большое предназначение!» — Катя Лель о даре после встречи с инопланетянами

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