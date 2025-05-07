Бывший муж Кати Лель пропал без вести во Франции
Бывший муж Кати Лель Игорь Кузнецов пропал без вести во Франции
Фото: Филиппов Алексей/ТАСС
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Артистка прожила с супругом 15 лет, причиной развода стали его алкоголизм и измены.
Экс-супруг певицы Кати Лель Игорь Кузнецов пропал без вести около месяца назад во время отдыха во Франции. Об этом сообщается в материале Starhit.ru. Отмечается со ссылкой на слова родственников, предприниматель находился на отдыхе в Ницце, когда внезапно перестал выходить на связь. В кругу близких Кузнецова высказываются предположения, что он мог утонуть.
Источник издания рассказал, что после развода со звездой бизнесмен перестал фигурировать в медийном пространстве, а в апреле отправился в Ниццу, где планировал встречу со знакомым. Надежда найти бизнесмена слабеет с каждым днем, Его семья сходит с ума от горя, но продолжает поиски. По словам информатора, Кузнецов объявлен в розыск, его тело пытаются разыскать водолазы, отрабатывают версию с утоплением.
Катя Лель ушла от мужа в 2023 году, так как устала терпеть его алкоголизм и измены. Она прожила в браке с Кузнецовым 15 лет, у пары есть общая дочь Эмилия. После развода отец и дочь периодически общались, а вот бывшая жена в последний раз встречалась с предпринимателем два года назад. Сейчас она поддерживает связь с родственниками экс-супруга, ее держат в курсе ситуации.
Катя Лель не планирует оставаться одинокой. Она признавала, что мужчины ухаживают, но с ответом артистка не торопится — присматривается и дает себе время насладиться свободой. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие качества она не приемлет в кавалерах.
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