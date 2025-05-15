Экстремальный отдых: спасатели эвакуировали охотников с острова в Якутии

Эфирная новость 32 0

В Якутии охотники застряли на острове во время ледохода

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Их забрали на вертолете Ми-8. Нарушителям запрета выхода на лед грозит административное наказание.

Из-за ледохода в Якутии на безлюдном острове застряли два охотника. Вода стремительно поднималась, и в любой момент участок суши, на котором они оказались, могла затопить река.

Пришлось вызывать спасателей. На помощь вылетел вертолет Ми-8. В результате рискованной операции охотников подняли на борт. И сначала они отправились не домой, а в полицию. Нарушителей, которые решили выйти на лед, несмотря на все запреты, привлекут к ответственности. Им придется возместить затраты на экстренную эвакуацию.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.22
-0.33 90.38
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:21
Число авторов в VK Видео выросло на 90% за девять месяцев
16:05
В Кремле ответили на вопрос о подготовке встречи Путина и Трампа
16:00
Начальника отдела полиции в Петербурге задержали по делу о крупной взятке
15:53
Экстремальный отдых: спасатели эвакуировали охотников с острова в Якутии
15:33
Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Земляникина
15:26
ЦБ ввел лимит на переводы с подозрительных счетов

Сейчас читают

Туристов из Чехии с фотоаппаратами задержали на Байконуре
Звезды на премьере «Миссия невыполнима» — 2025 с Томом Крузом в Каннах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу