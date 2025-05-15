Мощное землетрясение произошло рядом с местонахождением Зеленского в Анкаре

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 43 0

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Конья

В провинции Конья в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Подземные толчки были в Турции, недалеко от города, где находится украинская делегация.

В турецкой провинции Конья произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Подземные толчки были в районе Кулу. Очаг залегал на глубине почти 19 километров. Ощутили сейсмическую активность не только жители Коньи, но и близлежащих провинций, включая Анкару, где проходит встреча украинского лидера Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«На данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет. Желаю скорейшего восстановления всем, кого затронуло землетрясение», — написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая на странице в соцсети X.

Он отметил, что все подразделения AFAD и других ведомств немедленно приступили к проверке ситуации в пострадавшем районе.

Сегодня в Стамбуле должны состояться переговоры Владимира Зеленского и президента России Владмира Путина по урегулированию конфликта на Украине. В Турцию также прибыла делегация из США. Точные имена пока не разглашаются.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что как Стамбул готовится к новой попытке мирных переговоров.

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