Главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков освобожден от должности

Командующий Сухопутными войсками РФ Салюков Олег сменил род деятельности. Согласно приказу президента России Владимира Путина он назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ. В соответствии с указом лидера страны военачальник освобождается от ныне занимаемой должности.

Салюков также с 2023 года исполняет обязанности заместителя командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО на Украине. Помимо этого, он командует военными парадами Победы на Красной площади с 2014 года.

Олег Салюков родился в Саратове 21 мая 1955 года. Пошел по стопам родителей, которые тоже были военнослужащими. Окончил несколько учебных заведений: Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Должность секретаря Совета безопасности России занимает Сергей Шойгу — бывший министр обороны РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кремль пригласил представителей более 150 стран на встречу по безопасности. Конференция пройдет в Москве с 27 по 29 мая.