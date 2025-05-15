Главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков освобожден от должности

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 72 0

Генерал армии назначен заместителем Шойгу в Совбезе РФ.

Путин назначил командующего Сухопутными войсками РФ Салюкова Олега

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Командующий Сухопутными войсками РФ Салюков Олег сменил род деятельности. Согласно приказу президента России Владимира Путина он назначен заместителем секретаря Совета безопасности РФ. В соответствии с указом лидера страны военачальник освобождается от ныне занимаемой должности.

Салюков также с 2023 года исполняет обязанности заместителя командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО на Украине. Помимо этого, он командует военными парадами Победы на Красной площади с 2014 года.

Олег Салюков родился в Саратове 21 мая 1955 года. Пошел по стопам родителей, которые тоже были военнослужащими. Окончил несколько учебных заведений: Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Должность секретаря Совета безопасности России занимает Сергей Шойгу — бывший министр обороны РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кремль пригласил представителей более 150 стран на встречу по безопасности. Конференция пройдет в Москве с 27 по 29 мая.

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Главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков освобожден от должности

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