В Словении похитили бронзовую статую Мелании Трамп

Неизвестные злоумышленники выкрали бронзовую статую жены президента США Дональда Трампа Мелании, находящуюся в городе Севница, Словения. Об этом стало известно из сообщения телеканала France 24, которое сослалось на агентство AFP.

«Сообщили о краже 13 мая. Сотрудники полиции немедленно выехали на место преступления и начали расследование», — уточнялось в публикации.

По имеющимся данным, вандалы обрубили скульптуру в части щиколоток с целью дальнейшей транспортировки бронзового монумента во всю величину.

В поле на окраине Севницы статуя первой леди США была установлена в 2020 году. Именно в этом месте родилась супруга нынешнего американского лидера. Над созданием статуи работал художник-концептуалист из Соединенных Штатов Брэд Дауни. Это был вторая работа, посвященная Мелании Трамп в городе.

На деревянную скульптуру Мелании в Словении уже нападали вандалы. В 2020 году группа лиц подожгла ее недалеко от Севницы. Изваяние было вырезано бензопилой из ствола липы местным скульптором Алешем Жупевцем. Тогда объект убрали в связи с его значительной деформацией.

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