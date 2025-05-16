В Словении похитили бронзовую статую Мелании Трамп

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 14 0

Вандалы обрубили скульптуру в части щиколоток.

В Словении украли бронзовую статую Мелании Трамп

Фото: AP/TASS

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неизвестные злоумышленники выкрали бронзовую статую жены президента США Дональда Трампа Мелании, находящуюся в городе Севница, Словения. Об этом стало известно из сообщения телеканала France 24, которое сослалось на агентство AFP.

«Сообщили о краже 13 мая. Сотрудники полиции немедленно выехали на место преступления и начали расследование», — уточнялось в публикации.

По имеющимся данным, вандалы обрубили скульптуру в части щиколоток с целью дальнейшей транспортировки бронзового монумента во всю величину.

В поле на окраине Севницы статуя первой леди США была установлена в 2020 году. Именно в этом месте родилась супруга нынешнего американского лидера. Над созданием статуи работал художник-концептуалист из Соединенных Штатов Брэд Дауни. Это был вторая работа, посвященная Мелании Трамп в городе.

На деревянную скульптуру Мелании в Словении уже нападали вандалы. В 2020 году группа лиц подожгла ее недалеко от Севницы. Изваяние было вырезано бензопилой из ствола липы местным скульптором Алешем Жупевцем. Тогда объект убрали в связи с его значительной деформацией.

Ранее 5-tv.ru писал, как жена Трампа отреагировала на признание предпринимателя Илона Маска в любви.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.31
0.09 90.10
-0.28
Вы выдержите испытание: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 мая

Последние новости

4:46
В Словении похитили бронзовую статую Мелании Трамп
4:29
«Я лечу впервые!»: Ташу Белую пригласили на Каннский кинофестиваль
4:18
Полный вперед: в Минобороны сообщили о прорыве в двух частях фронта
4:00
Вы выдержите испытание: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 мая
3:49
Дал по газам: автомобиль протаранил толпу футбольных фанатов в Испании
3:35
Часть преступной схемы: дропперам стало сложнее обналичить деньги

Сейчас читают

Сегодня или завтра? Что известно о переговорах России и Украины в Турции
«Мнение народа»: SHAMAN обратился к Ставрополю после скандала с отменой концерта
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу