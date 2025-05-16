«Удушу тебя»: Отар Кушанашвили раскритиковал свою бывшую жену

По ее вине, считает журналист, он однажды чуть не умер.

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили не до конца простил обиды своей первой жене Марии Екимовой. Об этом он признался в интервью психологу Кристине Задоре.

Хоть с развода с первой супругой минуло уже много лет, Кушанашвили продолжает вспоминать о ней с неприязнью, ругая последними словами и не стесняясь в выражениях.

«Мария Екимова, удушу тебя при встрече», — сказал он.

Дело в том, что Мария и ее семья поступили с журналистом плохим образом. Когда ему нужна была поддержка, они ее не оказали, выпроводив на улицу.

«Я искренне скажу вам: я очень обижен на то, как они обошлись со мной. Всей семьей, ну, она во главе это семьи. Они выставили меня на улицу при первых сложностях, которые у меня начались в 2002 году. Первые сложности и денег стало меньше, я потерял работу. И ни поддержки, ничего! И меня выставили на улицу. Из загородного дома я уехал в Москву, снял квартирку. И я был такой злой», — говорил Отар.

По словам телеведущего, он чуть не умер в непростой для себя период, потому что был одинок. Но даже не это стало причиной ненависти к бывшей. Екимова не позволила Кушанашвили видеться с общим сыном Федором. Тем не менее Отар продолжается надеться, что когда-нибудь сможет увидеться со своим наследником.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что видел Кушанашвили в момент клинической смерти.