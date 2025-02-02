«Темно и страшно»: что видел Кушанашвили в момент клинической смерти

Телеведущий дважды за время борьбы с онкологией оказывался на пороге того света.

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили на одном из подкастов на YouTube опроверг распространенный миф о том, что человек в момент смерти видит свет в конце тоннеля. Эпатажный телеведущий достоверно знает, о чем говорит: с лета прошлого года он мужественно борется с онкологией и за это время перенес кому и две клинические смерти.

«Было темно и страшно, что я не живой. Вот это я помню хорошо. Правда, может быть, свет в конце тоннеля является тому, кто в рай все-таки собрался. Я-то в чистилище, меня там на ПМЖ определят», — пошутил телеведущий.

Также Кушнашвили признался: он чувствовал сожаление из-за того, что «недолюбил» своих родных, а теперь, возможно, уже поздно.

«Думал, что отца, маму, брата недолюбил. С детьми надо было ласковее быть. Открываю глаза и думаю: „Господи, что мне мешало обнять всех в тот момент?“» — поделился журналист.

Летом прошлого года у 54-летнего Кушанашвили выявили рак сигмовидной кишки четвертой стадии. Как рассказала в интервью «МК» его супруга, певица Ольга Фролова, шоумен перенес уже несколько операций. Сейчас доктора ждут завершения химиотерапии, затем последуют период восстановления и новое обследование. Медики хвалят Кушанашвили за боевой дух, позитивный настрой и соблюдение всех рекомендаций.

Лечится знаменитость по стандартным протоколам, без привилегий, как любой другой пациент государственной клиники. По словам Фроловой, поначалу врачи не обрадовались, увидев на приеме ее супруга. Виной тому скандальная репутация Кушанашвили. Однако телеведущий оказался на редкость дисциплинированным пациентом и беспрекословно выполняет все указания врачей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем страдающий онкологией Кушанашвили тайно женился.