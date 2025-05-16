Проснулись: семейство гималайских медведей вышло из спячки в Приморском крае

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Семейство гималайских медведей вышло из спячки в Приморском крае

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Специалисты впервые задокументировали весь процесс пробуждения животных.

Появились уникальные кадры из Уссурийска. Впервые ученые смогли наблюдать за пробуждением целого семейства гималайских медведей.

Хищники провели зиму в пещере на самой высокой горе заповедника. И если взрослые самцы бодрствуют уже несколько месяцев, то самки и детеныши выходят из укрытий как раз в конце весны.

Процесс пробуждения у медведей медленный: семья сейчас малоактивна и не отходит от берлоги. Им нужно время, чтобы освоиться после длительного сна. Но уже скоро семейство выйдет на охоту, а затем, вероятнее всего, разойдется. Через пару месяцев гималайским медвежатам исполнится два года, и они начнут самостоятельную взрослую жизнь.

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