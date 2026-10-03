Более 330 медведей ликвидировали в Бурятии из-за угрозы людям

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 20 0

К работе привлекли десятки охотников, которые обследуют территории республики.

Как в России борются с опасными медведями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Бурятии специалисты ликвидировали 331 медведя, который представлял угрозу для местных жителей. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре.

«На сегодняшний день отрегулировано 331 особь медведя, представлявшая угрозу жизни и здоровью людей», — говорится в сообщении ведомства.

Для работы создали 24 бригады, в которых участвует 81 охотник. Специалисты проверяют каждое сообщение о появлении медведей. Если животное представляет угрозу для людей, принимается решение о его ликвидации.

За последние сутки охотничьи бригады обследовали территории Улан-Удэ, а также Селенгинского, Бичурского, Прибайкальского, Кабанского, Заиграевского, Закаменского и Баргузинского районов.

В Бурприроднадзоре заявили, что работа по защите жителей от опасных животных продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что при встрече с медведем, который еще не заметил человека, специалисты советуют спокойно уйти и сообщить о животном по номеру 112. Не стоит кричать или размахивать руками и палками.

Если зверь уже увидел человека, можно включить на телефоне громкую музыку. Также советуют поднять над головой куртку, чтобы казаться крупнее. Забираться на дерево рекомендуется только в крайнем случае, поскольку молодой медведь способен последовать за человеком.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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