Делегации России и Украины прибыли на место проведения переговоров в Стамбуле

Делегации России и Украины прибыли во дворец Долмабахче в Стамбуле, где состоятся переговоры по урегулированию конфликта. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

«Не сразу, после долгого ожидания, но утром 16 мая делегации и России, и Украины въехали во дворец султана Долмабахче», — ответил он.

По его словам, обстановка на месте напряженная. У входа дежурят вооруженные люди, а напротив за ограждением стоят сотрудники прессы.

Представители трех стран собрались во дворце Долмабахче. Во встрече участвует госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Кит Келлог, а также посол Вашингтона в Турции Томас Баррак.

Киев представляют глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

Переговоры российской и украинской делегаций с участием представителей Турции запланированы на 12:30. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит с речью перед их началом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Стамбуле буддийский монах призвал стороны к миру.