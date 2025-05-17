«Брови как у Брежнева»: Дана Борисова показала лицо после пластической операции

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 33 0

Дана Борисова показала результат своих пластических операций

«Брови как у Брежнева»: почему Дана Борисова решилась на пластику и что вышло

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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На изменения во внешности телеведущую вдохновила американская модель Белла Хадид.

Телеведущая Дана Борисова поделилась результатом своих пластических операций. На личной странице в соцсетях она разместила фото с макияжем и обратила внимание подписчиков на то, как удачно он подчеркнул ее новую внешность.

У пластического хирурга телеведущая изменяла форму глаз — сделала себе «лисьи глазки» — и подтянула лоб.

Фото: Instagram*/danaborisova_official

Борисова признавалась, что с возрастом ее внешность перестала ей нравиться, и, вдохновившись американской моделью Беллой Хадид, она решилась на преображение. Телеведущую смущали брови, которые сползли с возрастом, «как у Брежнева», пишет Газета.ру. Ранее Борисова обходилась лишь легкими косметологическими вмешательствами, такими как ботокс и филлеры.

Телезвезда не против пластических операций своей 17-летней дочери Полины. Та просила маму оплатить ей ринопластику — операцию по изменению формы носа, которая прошла этой весной.  До этого девочка уже обращалась к косметологу, чтобы сделать себе «углы Джоли».

Ранее 5-tv.ru писал, что 17-летняя дочь Даны Борисовой рассказала о своей беременности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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