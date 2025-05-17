«Жаркое желание»: столетняя британка поделилась секретом долголетия

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Жительница Великобритании Глэдис Холл: секрет долгой жизни — молодость души

Долгожительница Великобритании поделилась своим секретом

Фото: 5-tv.ru

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С днем рождения ее лично поздравил король Карл III.

Жительница Великобритании Глэдис Холл отпраздновала 100 лет и поделилась секретом своей долгой жизни. Об этом сообщает Blackpool Gazette. По мнению именинницы, ее долголетию способствуют жажда жизни и один алкогольный напиток.

«Секрет долгой жизни — молодость души, жаркое желание наслаждаться жизнью и любовь к виски!» — заявила он.

Британка отпраздновала юбилей в доме престарелых. Отметить такой знаменательный возраст к ней пришли родственники и друзья. Глэдис поделилась, что ей понравился праздник. Так как это было прогулкой по улочкам ее памяти, где она встречала близких людей на разных этапах своей долгой жизни.

Именинницу также поздравил король Великобритании Карл III. От него долгожительница получила открытку.

Ранее 5-tv.ru рассказал шесть простых правил, которые позволят жить дольше.  Для поддержания здоровья человеку необходимо сформировать правильные привычки: следить за качеством сна, начать заниматься когнитивными тренировками, сбалансированно питаться и вести в свои будни физическую активность. 

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