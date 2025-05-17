Путин анонсировал первый российско-арабский саммит

Путин пригласил лидеров и генсека Лиги арабских государств на саммит в РФ
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
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Об этом сообщает Кремль.
Россия грядущей осенью намерена провести российско-арабский саммит. Президент страны Владимир Путин пригласил лидеров и генсека Лиги арабских государств (ЛАГ) к участию в нем, сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что I российско-арабский саммит Россия планирует провести 15 октября.
«Намерены и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с ЛАГ, а также дружественные отношения со всеми ее членами», — сказал российский лидер.
Путин также выразил уверенность втом, что этот саммит будет способствовать дальнейшему упрочению сотрудничества между странами, а также поможет в поиске путей обеспечения мира и стабильности на территориях Ближнего Востока и Северной Африки.
Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин встретился с султаном Хейсамом бен Тарик Аль Саидом. Это была первая встреча российского президента и султана Омана за всю историю отношений. На встрече сторны выступили, в частности, за расширение сотрудничества в области энергетики.
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