Дегтярев наградил отличившихся спортсменов и тренеров в Омске

В рамках поездки он также встретился с губернатором региона.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев посетил с рабочим визитом Омскую область. В рамках поездки он встретился с губернатором региона Виталием Хоценко, провел церемонию вручения наград и посетил торжество по случаю 75-летия Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК).

В первую очередь Дегтярев поздравил преподавателей, сотрудников и выпускников СибГУФК.

«Сибирский государственный университет физической культуры и спорта — это гордость отечественной системы подготовки спортивных кадров. За 75 лет вуз подготовил более 40 тысяч специалистов, среди которых — олимпийские чемпионы и выдающиеся тренеры: Александр Карелин, Михаил Мамиашвили, Алексей Тищенко, Сергей Шелпаков и Владимир Барнашов», — сказал Дегтярев.

Он добавил, что университет не только чтит традиции, но и активно развивается: внедряет современные методики и укрепляет международные связи. Такой подход позволяет воспитывать новое поколение чемпионов.

Министр спорта РФ также провел церемонию вручения государственных и ведомственных наград. Президент СибГУФК Владимир Михалев был удостоен Ордена Почета. Ряд сотрудников университета получили почетный знак «За заслуги в развитии олимпийского движения в России», благодарность министра и почетные грамоты Минспорта.

Важная часть рабочей поездки Дегтярева в Омск — встреча с губернатором региона Виталем Хоценко. На ней были подняты вопросы развития спортивной инфраструктуры Омской области и поддержки детско-юношеского спорта. Кроме того, они обсудили амбициозные проекты в сфере физической культуры.

«С Виталием Хоценко мы обсудили развитие. Это и стройка, и подготовка кадров, и развитие детско-юношеского спорта, то, о чем всегда говорит Президент В. В. Путин — о снижении коммерциализации детско-юношеского спорта. Это региональные полномочия», — рассказал Дегтярев.

Он подчеркнул, что Минспорт рассматривает возможность возобновления работы спортивного комплекса «Дворец имени Блинова».

«Объект знаковый для всей Сибири, но закрыт в связи с плачевным состоянием. И мы будем вместе — регион, Минспорт плюс частные инвесторы — изыскивать средства, чтобы его привести в порядок. Требуется капитальный ремонт. Арена будет, уверен, востребована не только хоккейным клубом „Омские Крылья“, но и волейбольным, баскетбольным, гандбольным, а также в качестве площадки для проведения других массовых мероприятий», — заключил министр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Михаил Дегтярев посетил Ульяновскую область.