Ветеран СВО рассказал, как боевики ВСУ прикрывались детьми в Буче

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Ветеран СВО Кусакин: боевики ВСУ прятались за детьми в Буче

Как щит: ветеран СВО сообщил, что в Буче украинские боевики прикрывались детьми

Фото: www.globallookpress.com/ Karl-Josef Hildenbrand

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Российские военные выносили ребят из опасных зон, пытаясь их спасти.

Ветеран СВО Алексей Кусакин рассказал, как украинские боевики использовали детей в качестве живого щита в Буче. Видео с его признанием появилось в Telegram-канале губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

По словам Кусакина, он вступил в боевые действия с первых часов начала СВО — 24 февраля 2022 года. В тот момент он находился на учениях в Белоруссии.

Самое тяжелое, вспоминает он, — то, что невозможно забыть.

«Такие вещи я в глаза видел в городе Буче, в школе укрофашисты детьми прикрывались, чтобы их не взяли. Когда ты видишь, что ребенок в окне, а рядом с ним стоит укрофашист, и ты сделать ничего не можешь, потому что ты понимаешь, что дети как бы плохого ничего не сделали», — говорит Кусакин.

Он подчеркивает: российские военные действовали иначе — спасали детей и выносили их из опасных зон.

«Когда мы со своими ребятами выводили детей, мы не думали, что они с Украины и все остальное, мы, во-первых думали, что они дети», — отметил ветеран.

Сегодня Алексей не отходит от службы, но уже в другом качестве — занимается патриотическим воспитанием, проводит «Уроки мужества» и зарегистрировался в проекте «Герои Пензенского края». Губернатор области выразил благодарность бойцу и назвал его примером для подражания.

Ранее 5-tv.ru писал, что священник погиб в зоне СВО, спасая раненого бойца.

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