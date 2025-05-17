Полвека скрывался от полиции: в Омске раскрыли дело 25-летней давности

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 9 0

В Омске раскрыли дело об изнасиловании 25-летней давности

«Признан виновным в изнасиловании»: В Омске раскрыли дело 25-летней давности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Полторанин

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Суд отправил виновного за решетку на три года.

В Омске раскрыли дело об изнасиловании 25-летней давности. Об этом сообщили представители Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области в своем Telegram-канале.

«На основании собранных следственным управлением СК России по Омской области доказательств судом вынесен приговор 59-летнему мужчине, который признан виновным в изнасиловании», — заявили представители ведомства.

Как известно, подсудимый 25 лет назад надругался над 17-летней знакомой, которую угрозами и побоями заставил уйти в удаленное место на улице, где и совершил преступный акт. После этого он покинул область и, несмотря на розыск, длительные годы умело скрывался от полиции. Однако справедливость восторжествовала, и преступника задержали спустя четверть века.

Суд вынес решение о трех годах в колонии строгого режима. Это наказание стало итогом серьезного разбирательства, в ходе которого были тщательно исследованы все обстоятельства дела. К тому же, в пользу потерпевшей стороны было назначено взыскание в размере 200 тысяч рублей за моральный вред, что подчеркивает важность справедливости и защиты прав жертвы, не взирая на минувшие годы.

Важно отметить, что приговор на данный момент не вступил в законную силу и подлежит обжалованию. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что подросткам запретят открывать счета без согласия родителей.

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