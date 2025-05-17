«Было понятно, что пойдет не очень»: Авербух раскрыл «скользкую» тайну Киркорова

В скандальном интервью фигурист раскрыл некоторые подробности не только о своей жене, но и короле российской поп-эстрады.

Король отечественной поп-эстрады Филипп Киркоров никогда не появится в ледовом шоу на федеральном канале, потому что для его размера ноги не нашлось коньков.

Последнюю неделю все комментировали слова 51-летнего спортсмена о его жене — актрисе Елизавете Арзамасовой в интервью на YouTube-канале, но упустили еще один интересный момент.

Например, о том, почему зрители никогда не увидят Киркорова в телешоу на льду.

«Филипп Бедросович пробовал несколько тренировок, но было понятно, что не очень пойдет. Все-таки он очень высокий, мы не нашли ему размер (коньков — Прим. ред.)», — поделился Авербух.

Сам же артист очень хотел принять участие в программе, но тут вмешалась еще одна проблема: артисту было страшно падать с высоты своего роста, рассказал фигурист.

По некоторым данным, рост Киркорова составляет 203 сантиметра. По другим — чуть меньше двух метров. При этом известно, что размер обуви он носит вполне стандартный — 43-й.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог объяснила слова Авербуха о 15-летней Арзамасовой. Высказывание фигуриста Ильи Авербуха о своей жене, актрисе Елизавете Арзамасовой, которую он впервые встретил, когда ей было 15 лет, вызвало волну негодования. В интервью на YouTube-канале он отметил: «15 лет — это уже не ребенок, это уже женщина. У нее все было». Оценить подобную формулировку URA.RU попросили психолога и кандидата социологических наук Анну Павлинчук.