Стало известно, кто представит РФ на интронизации Папы Льва XIV

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Глава Минкульта Любимова представит РФ на интронизации Папы Льва XIV

Стало известно, кто представит РФ на интронизации Папы Льва XIV

Фото: www.globallookpress.com/Ã‚Â©Vatican Media/CPP

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Церемония вступления в должность нового понтифика пройдет в воскресенье, 18 мая.

Министр культуры России Ольга Любимова возглавит делегацию из РФ на инаугурационной мессе Папы римского Льва XIV в Ватикане. Список гостей был распространен службой печати Святого престола.

Церемония вступления в должность нового понтифика пройдет в воскресенье, 18 мая. Всего в списке значится более 150 делегаций.

Глава Минкульта уже представляла РФ на похоронах предыдущего Папы римского Франциска.

Также известно, что РПЦ на интронизации нового Папы представит митрополит Корсунский Нестор. От США поедут вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Во время процедуры инаугурации Льву XIV передадут символы власти — традиционные исторические «Кольцо рыбака» и паллий.

Папа Лев XIV — американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Его избрали главой католической церкви вечером 8 мая с четвертой попытки.

Прево стал 267-м главой католической церкви и первым американцем, который занял Святой престол. Он родился в Чикаго 14 сентября 1955 года. Имеет степень бакалавра математических наук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чикаго на аукцион выставили дом детства нового Папы Римского. Коттедж хотят продать за 250 тысяч долларов. В материале указали, что сейчас дом находится в хорошем состоянии. Внутри коттедж отремонтирован. В нем есть три спальни и столько же ванных комнат. Также прилагается рекламный лозунг — «частица папской истории».

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