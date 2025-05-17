Экс-директор ФБР Коми задержан по обвинению в призывах к убийству Трампа

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 34 0

Американский президент заявил, что бывший глава Федерального бюро расследований хочет его смерти. Причина — фото с ракушками.

Экс-директор ФБР Коми задержан по обвинению в призывах к убийству Трампа

Фото: Reuters/Pool

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Бывший глава ФБР Джеймс Коми задержан по обвинению в призывах к убийству президента США Дональда Трампа, сообщает Секретная служба США.

До этого Коми выложил в соцсети фотографию ракушек на пляже в форме числа «8647», вызвав тем самым настоящий скандал. Дональд Трамп прокомментировал снимок, сказав, что тот угрожает ему убийством.

«Он точно знал, что это значит. Дети знают, что это значит. Он призывал к убийству президента США», — сказал он в интервью Fox News.

В американском сленге число «86» имеет значение «ликвидировать, избавиться». Если учесть, что Трамп является 47-м американским президентом, то комбинация «8647» кажется довольно подозрительной.

По мнению американского лидера, хоть Коми и был некомпетентен на своем посту, но даже он должен знать о значении этого шифра.

В свою очередь, Коми заявлял, что не подозревал о связи цифр с призывом к убийству. Он подчеркнул, что выступает против любых форм насилия, поэтому удалил публикацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США признал Зеленского «лучшим торгашом в мире». Речь идет о многомиллиардной военной и гуманитарной поддержке, которую Штаты передают Украине с начала конфликта. Но Трамп не ограничился сарказмом — он всерьез усомнился в прозрачности распределения этих сумм.

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