Путин поручил ввести налоговый вычет за сдачу ГТО и диспансеризацию

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 49 0

Его можно будет получать ежегодно.

Владимир Путин поручил ввести налоговый вычет за сдачу ГТО

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Граждане, которые регулярно проходят диспансеризацию и сдают ГТО, смогут получать за это налоговый вычет. Об этом Президент России Владимир Путин объявил на совещании правительства.

«Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию»: принять меры, направленные на предоставление налогоплательщику, регулярно проходящему диспансеризацию и успешно выполняющему нормативы испытаний «Готов к труду и обороне», права на ежегодное получение стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц», — опубликовано поручение главы страны на сайте Кремля.

На собрании также поднялась тема улучшения механизма выплаты. Так как, согласно приказу Министерства здравоохранения, диспансеризация у взрослого человека до 40 проводится всего три раза в год, а ГТО можно сдавать ежегодно. Однако для вычета требуется, чтобы плановое посещение врачей и спортивная подготовка проходили в один год. Пока предлагается следующее решение —диспансеризация должна действовать в течение нескольких лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Спортлото» поддержит проведение онлайн-соревнований ГТО.

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