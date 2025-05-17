«Как можно скорее»: решается вопрос о месте и дате встречи Путина и Трампа

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 46 0

Рубио: решается вопрос о месте и дате возможной встречи Путина и Трампа

«Как можно скорее»: решается вопрос о месте и дате встречи Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Американский президент хочет побеседовать с российским коллегой.

Решается вопрос о возможном месте и дате встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, Трамп уже сделал предложение о встрече публично, однако предстоит поработать для ее реализации.

«Поэтому я не могу сказать, что именно планируется в настоящий момент с точки зрения выбора места и даты, но президент хочет это сделать (встретиться с Путиным — прим. ред.). Он хочет сделать это как можно скорее», — прокомментировал Рубио.

Несколькими часами ранее Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным 19 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку к контакту.

Ранее 5-tv.ru пислал, экс-директор ФБР задержан по обвинению в призывах к убийству Трампа

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.77
0.46 90.71
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:17
«И на прощанье спеть»: автор последней песни Круга рассказал о его предчувствиях
23:55
«От меня сексом прет»: Волочкова высказалась о своем подходе к отношениям
23:33
«Хитро»: пленный боевик ВСУ рассказал об обмане украинского командования
23:11
Крупнейшую в мире копию Знамени Победы развернули на Поклонной горе в Москве
22:50
«Как можно скорее»: решается вопрос о месте и дате встречи Путина и Трампа
22:25
Стало известно, кто представит РФ на интронизации Папы Льва XIV

Сейчас читают

«Очень актуально»: Сергей Бурунов вышел в свет в футболке с надписью «Скуф»
СК РФ проводит проверку: появились кадры попыток спасения малыша в Хургаде
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу