«Как можно скорее»: решается вопрос о месте и дате встречи Путина и Трампа

Американский президент хочет побеседовать с российским коллегой.

Решается вопрос о возможном месте и дате встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, Трамп уже сделал предложение о встрече публично, однако предстоит поработать для ее реализации.

«Поэтому я не могу сказать, что именно планируется в настоящий момент с точки зрения выбора места и даты, но президент хочет это сделать (встретиться с Путиным — прим. ред.). Он хочет сделать это как можно скорее», — прокомментировал Рубио.

Несколькими часами ранее Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным 19 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку к контакту.

Ранее 5-tv.ru пислал, экс-директор ФБР задержан по обвинению в призывах к убийству Трампа.