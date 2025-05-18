Полиция Лондона арестовала второго подозреваемого в поджогах домов Стармера

Лондонская полиция арестовала второго подозреваемого в поджогах объектов недвижимости, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщили BBC. Судя по тому, что он был пойман в аэропорту, молодой человек планировать покинуть город или страну, чтобы избежать ответственности за совершенные деяния.

«Двадцатишестилетний мужчина был арестован в субботу в лондонском аэропорту Лутон», — сказано в публикации.

В данный момент предполагаемый поджигатель находится под стражей. Его обвиняют в трех эпизодах, как и первого подозреваемого, а также в сговоре с целью совершения поджога. В числе инцидентов поджог автомобиля в районе Кентиш-Таун на севере британской столицы, пожары в частном доме премьер-министра на той же улице и по адресу, где Стармер проживал ранее.

Операцию проводили сотрудники контртеррористического подразделения, так как преступники посягали на безопасность главы правительства. Арестованный уже дает показания. Ранее 5-tv.ru сообщал, что первым подозреваемым по делу оказался гражданин Украины. Теперь его имя известно — Роман Лавринович. Два дня назад он предстал перед судом.